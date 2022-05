Vasto, la notte europea dei musei a Palazzo d’Avalos

VASTO - "Dopo il successo di “Io vado al Museo” la prima domenica del mese con ingresso gratuito, che il 1° maggio ha visto la partecipazione di ben 650 visitatori, Palazzo d’Avalos torna a proporre un’altra iniziativa di grande respiro e risonanza" si legge in una nota del Comune. .

Sabato 14 maggio ricorre infatti la Notte Europea dei Musei cui anche i Musei Civici di Vasto aderiscono. Dalle 21.00 alle 24.00 pertanto sarà possibile visitare il palazzo e le sue collezioni con il biglietto al costo simbolico di 1 euro.

La visita sarà inoltre accompagnata, per parte della serata, dalle improvvisazioni di due musicisti della Music Player Academy di Vasto.

Per maggiori informazioni, consultare qui oppure contattare in orario di apertura i Musei Civici ai numeri 334.3407240- 0873.367773, e-mail: palazzodavalos@archeologia.it, fb: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo