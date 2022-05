Vasto, il 12 maggio Giornata internazionale dell’infermiere

VASTO - Il 12 maggio 2022 è in programma la Giornata internazionale dell'infermiere in piazza Diomede a Vasto.

Gli studenti del Polo didattico di infermieristica di via Aimone per l 'occasione saranno disponibili dalle ore 8 alle ore 12 per eseguire ai cittadini che ne faranno richiesta delle semplici prestazioni gratuite come: il rilevamento della pressione arteriosa, e gli stick glicemici. La giornata Internazionale dell'infermiere consentirà inoltre di conoscere preziosi consigli per l'educazione sanitaria nella prevenzione dell'ipertensione arteriosa, del diabete e delle malattie cronico-degenerative. Gli studenti in divisa avranno modo di dimostrare ai cittadini vastesi e dei Comuni vicini l'importanza della figura infermieristica a livello assistenziale.

Per eseguire le prestazioni gratuite non è necessaria la prenotazione ma semplicemente presentarsi in piazza Diomede.