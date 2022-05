Vasto, concluso l’aggiornamento periodico della guardia costiera con il 118 di Chieti

VASTO - Si sono concluse la settimana scorsa le sessioni di aggiornamento al primo soccorso e BLS-D per il personale operativo della Guardia costiera di Vasto. Lo comunica il sottocapo della prinma classe Np/Pn, Luca Lombardi.

"I corsi, sostenuti grazie alla collaborazione con il 118 di Chieti, costituiscono un elemento fondamentale per garantire l’efficienza dei militari impiegati nelle attività di monitoraggio delle spiagge, della costa e del mare per la salvaguardia della vita umana in mare", dichiara. "Com’è noto, nel periodo estivo, la Guardia costiera è chiamata ad intensificare il suo impegno operativo a favore degli utenti ed appassionati del mare, garantendo, attraverso una capillare presenza, sicurezza, legalità per la serena fruizione del mare e delle attività ad esso legate. Le lezioni di aggiornamento, tenute annualmente a prescindere dalla valenza biennale, hanno riguardato nozioni di primo soccorso necessarie ad affrontare le principali emergenze mediche, tra cui diverse patologie specifiche sviluppate in ambienti acquatici, nell’attesa dell’intervento di personale sanitario.

Il 118 ha formato, nella sede della Guardia costiera di Punta Penna, non solo il personale imbarcato sui mezzi nautici, ma anche quello impiegato per il pattugliamento a terra, consentendo altresì l’abilitazione all’uso del defibrillatore semi automatico.

Il Comandante, Tenente di Vascello Stefano Varone, ringrazia il 118 di Chieti per aver garantito, anche quest’anno, l’aggiornamento del proprio personale e per la disponibilità al servizio della collettività.