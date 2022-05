Vasto, Cif e Movimento per la vita insieme per per concludere il progetto "La Presina solidale"

VASTO - Il Cif (Centro italiano femminile) Vasto e Il Movimento per la vita insieme per concludere il progetto "La Presina solidale". ideato e proposto da una socia diversi mesi fa e portato avanti in seguito da tutta l’associazione e da persone esterne.

Al” Movimento per la vita”, che aiuta le mamme che si trovano in difficoltà e rappresentata dalla Presidente, dottoressa Loredana De Cristofaro, è stata donata la somma raccolta, consistente in euro novecento.

Alcune signore si sono prestate a confezionare le presine con grande disponibilità e competenza, riuscendo spesso a realizzare dei veri piccoli capolavori.

La presidente, Felicia Adele Bianco, dopo aver ringraziato tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla riuscita del progetto, ha consegnato personalmente un attestato di benemerenza a chi, con ammirevole maestria e tanta generosità, ha permesso di raggiungere questo traguardo.

Don Gianfranco Travaglini, Assistente ecclesiastico del CIF, ha messo in evidenza come sia importante che ognuno metta a disposizione sé stesso con le proprie abilità e i propri carismi e come la circolarità tra gli individui contattati per funzioni diverse, abbia dato la possibilità a tanti di partecipare e vedersi valorizzati.

Si è potuto inoltre constatare come le stesse associazioni collaborando tra di loro riescano a raggiungere risultati insperabili.