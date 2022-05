International Excellent Competition, 5 premiazioni per i danzatori della “Infinity dance” di Vasto

VASTO - Ancora una volta i danzatori dell’Associazione vastese “Infinity Dance” hanno saputo dare il massimo e conquistare numerosi premi all’International Excellent Competition di Roma, la finalissima organizzata da Opes Danza che vede in un’unica tappa finale tutte le scuole e i danzatori provenienti da tutte le regioni d’Italia ed Estere e racchiude in un solo teatro più di 1122 danzatori.

Cinque i piazzamenti ottenuti: 3 secondi posti, un terzo posto e un semifinalista. Grande l'emozione degli allievi e della loro insegnante Rossella Di Lena qualificati a questo importantissimo appuntamento per il settore danza dopo un anno di allenamenti e di vittorie ed in considerazione anche della presenza dei tanti professionisti internazionali del mondo della danza a comporre la giuria del concorso.

Ad essere stati premiati sono stati Marco Schioppa e Sara Ferraioli nel Passo a due – sempre Marco Schioppa nell’assolo Kids modern, mentre nell’assolo Juniores modern il premio è andato ad Erika Di Giorno che ha visto un ulteriore premio nel passo a due categoria Juniores modern insieme a Cecilia Ferrari. Infine ad essere stato premiato dalla giuria anche il piccolo gruppo Juniores modern costituito da Erika Di Giorno, Cecilia Ferrari e Ilaria Di Pietro.

“Sono riconoscimenti che devono essere stimolo e devono continuare a dare fiducia ai danzatori della Infinity che ieri si sono esibiti nel teatro romano di Cinecittà a continuare ad impegnarsi per dare il massimo attraverso la danza che è la prima espressione artistica del genere umano perché ha come mezzo di espressione il corpo. Sono stati bravissimi, a loro il mio ringraziamento e le mie congratulazioni per tutto quello che hanno saputo dare”, così l’insegnante Rossella Di Lena.