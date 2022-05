Vasto. Rottura idrica in corso Mazzini, strada allagata e operai al lavoro

VASTO - Dalle 8 di stamane, in corso Mazzini, all'altezza del supermercato Todis, si è verificata una rottura della conduttura idrica. Gli operai della Sasi spa, la società fornitrice dell'erogazione idrica in città, sono al lavoro dalle prime ore del mattino e continuano a operare sulla perdita.

Si tratta di una semplice riparazione", hanno tagliato corto, ma intanto l'area è allagata da ore. Per ora, nella zona, non si segnalano interruzioni del servizio.

(In aggiornamento)