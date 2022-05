Vasto: pittura concerti e scienza, 13 eventi dall’Associazione Competenze Multidisciplinari

VASTO - Inizierà sabato 14 maggio con la corposa stagione degli eventi organizzata da ACM - Associazione Competenze Multidisciplinari - che si prolungherà fino alla vigilia di Natale. Sono ben 13 gli eventi in calendario, la maggior parte dei quali hanno come tema la pittura, ma con importanti novità rappresentate da concerti musicali, musicale-letterario e conferenze di carattere e contenuto scientifico.

Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Vasto e si svolgeranno nella sala Bontempo, nei giardini, nella pinacoteca e nel cortile di palazzo d’Avalos (la richiesta è posta alla attenzione della Giunta comunale), negli orari che verranno resi noti in prossimità degli eventi.



A supporto di ACM, come in precedenti edizioni, il Consorzio Vivere Vasto Marina e il Consorzio Commerciale Vasto in Centro e con la presenza del Circolo Filatelico Numismatico Vastophil “Rino Piccirilli”.



Sono in programma 7 mostre personali di pittura degli artisti:

CINZIA PIZZI (durata 9 gg, dal 14 al 22 maggio - sala Bontempo di palazzo D’Avalos h.17.00)

M. ABBONDANZIA (durata 9 gg dal 11 al 19 giugno)

MARIA GRAZIA BARBIERI (durata 7 gg dal 24 al 30 giugno)

SOFYA ABALMASOVA (durata 9 gg dal 23 al 31 luglio)

ANNA RITA ANGIOLELLI (durata 9 gg dal 20 al 28 agosto)

TINA GUERRISI (durata 12 gg dal 29 agosto al 9 settembre)

FRANCESCA STRINO (durata 9 gg dal 10 al 18 settembre)



Sempre in tema di pittura e di mostre ci saranno altri tre eventi:

Il IV° concorso di pittura estemporanea “Vasto in Cornice” , previsto per il 10 luglio, che si terrà sia nel centro storico di Vasto che lungo la costa dei trabocchi, da punta Aderci fino alla Bagnante)

I° mostra en plein-air di circa cento opere che, partendo dalla villa comunale, arriverà fino al palazzo D’Avalos occupando le migliori “oasi” del centro storico della città; evento organizzato da ACM in collaborazione con il Movimento ARCAISTA (durata 2 gg , 1 e 2 ottobre)

Mostra d’arte e hobbistica da parte dei soci ACM (durata 7 gg dal 12 al 18 dicembre)



Inoltre, tre novità di assoluto valore culturale:

Il 25 giugno, nei giardini di palazzo D’Avalos ci sarà la presentazione del CD realizzato dalla scrittrice PATRIZIA TOCCI, accompagnata da DJ BRAHMS (compositore di Ward Music) e con la partecipazione straordinaria del celebre violinista JAMAL OUASSINI (premiato dall’ UNESCO e che di recente si è esibito davanti a Papa Francesco).

Il 17 settembre, nella pinacoteca di Palazzo D’Avalos, concerto per pianoforte e oboe dei professori GABRIELLA CIAFFARINI e MAURIZIO MARINO.

IL 16 ottobre un evento scientifico: lectio magistralis con immagini su Astrofisica del prof. BARTOLOMEO DI PINTO, autore del libro “Dallo Sputnik a Marte e otre”.