Vasto, lettera al direttore: "Io, invalido, costretto ad andare a Chieti per rinnovare la patente"

Lettera firmata giunta in redazione.

"Gentile direttore,

sono un cittadino che risiede a Vasto e che paga le tasse in Italia. Vorrei rappresentarle i disservizi riscontrati da me e mio figlio nella stessa settimana, presso il Distretto sanitario di base di Vasto dove ci siamo recati per motivi diversi: io per rinnovare una patente di guida in quanto invalido e mio figlio per rinnovare un porto d'armi in quanto guardia giurata.

Ci siamo recati presso il distretto sanitario di via Michetti dove è ubicata la Medicina legale.



Ebbene al sottoscritto non hanno saputo dare alcuna informazione e anzi, è stato detto che l'unica impiegata in servizio è stata trasferita e per qualsiasi informazione relativa alla mia patente avrei dovuto recarmi a Chieti o provare a telefonare ad un numero di telefono. Ebbene ho provato a telefonare ai numeri di Chieti indicati ma non ha mai risposto nessuno. Ebbene dovrò andare a Chieti solo per avere informazioni per rinnovare una patente. Pazzesco.

Mio figlio invece ha prenotato per il rinnovo del porto d'armi: prima data utile agosto.



La domanda è: ma non era solo la sanità per le cure a non funzionare a Vasto? Adesso anche per un certificato medico bisogna aspettare tempi biblici? Ma quando finiranno i disservizi per noi cittadini? O bisogna andare a Chieti anche per un certificato medico?



Lettera firmata