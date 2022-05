Vasto, in via Crispi la cerimonia per la giornata in memoria delle vittime del terrorismo - FOTO

VASTO - Oggi in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e nell’ anniversario della morte di Aldo Moro, nell’area verde di via Crispi, alla presenza del sindaco Francesco Menna e degli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Nicola Della Gatta, e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni combattentiste e d’arma, è stato deposto un mazzo di fiori alla targa commemorativa in onore degli Agenti, della scorta di Aldo Moro, uccisi nell’agguato di via Fani a Roma il 16 marzo 1978.

“Oggi ricordare è importante - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - per trasmettere ai giovani, i principi e i valori della democrazia. Esprimo la mia contrarietà ad ogni forma di violenza. Un pensiero a tutti i Caduti per la libertà e la democrazia”.



Il sindaco Menna ha inoltre ricordato che nel maggio 2018, per il 40° anniversario dell’assassinio dello statista il Comune di Vasto ha intitolato ad Aldo Moro la sala convegni degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia.