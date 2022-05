Monteodorisio onora il Patrono San Marcellino

MONTEODORISIO - Ieri Monteodorisio ha onorato il suo Patrono San Marcellino, un ricorrenza avvenuta in cocnomitanza con la Festa della Mamma: "Una coincidenza particolare in questo periodo storico altrettanto singolare e raro - hanno commentato il sindaco Catia Di Fabio e il sindaco dei Ragazzi Monica Marino - dove ognuno cerca conforto e speranza nelle figure a noi più care e dove noi possiamo, finalmente, onorare il nostro Patrono pubblicamente, pregandolo affinché lui ci possa proteggere e al tempo stesso possa illuminare i cuori di chi anche oggi è protagonista di questa terribile guerra che sta sconvolgendo l’Europa.

Noi, in qualità di sindaci di Monteodorisio vi auguriamo di vivere questa giornata felice, con un po' di leggerezza che tanto è mancata, perché crediamo che gli esseri umani hanno bisogno anche di questi momenti per ritrovare il senso di appartenenza ad una comunità. Grazie al Comitato Feste per tutto ciò che ha fatto per poter festeggiare San Marcellino".

La Processione e la Festa Civile verranno recuperate Domenica 22 maggio.