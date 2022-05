Maria Chiara Centorami porta in città "Romeo and Juliet", nel cast tanti giovani talenti vastesi

VASTO - Maria Chiara Centorami arriva a Vasto. Andrà in scena sotto la sua regia, il 28 e 29 maggio, presso il Politeama Ruzzi, "Romeo and Juliet".

"In cinque anni li ho visti crescere, ribellarsi, innamorarsi… quest’anno portiamo in scena il testo che per eccellenza parla della e alla gioventù. Non perdete questa occasione di emozionarvi, di ritrovarvi a teatro e di sostenere l’arte e i giovani nella nostra città!" si legge sulla pagina Facebook dell'attrice e regista.

Nel cast tanti giovani talenti vastesi di età compresa tra i 12 e i 15 anni: Matteo Abbondanza, Luca Barbati, Riccardo Benedetto, Cristian Carlucci, Giorgia Cicchini, Vittoria D’Aurizio, Diletta Delle Donne, Marco D’Ugo, Giulia Lorenzetti, Federico Nigro, Asia Marchesani, Sara Marini, Irene Martelli, Ianuaria Melone, Ilario Menna, Sara Benedetta Mileno, Camilla Stivaletta, Alice Tana, Sara Tortella, Piermiguel Zaccardi.

Da oggi è aperta la prevendita dei biglietti presso il Nuovo Polo San Gabriele.