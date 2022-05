Con "Mamma forever" il Golfo delle Idee incanta la Pinacoteca di Vasto

VASTO - Metti insieme un gruppo di maestre, tre soliste, un trio di ballerine e un coro di piccoli cantori. Mettili di fronte a un fitto parterre di genitori, nonni e parenti tutti e l'emozione è assicurata. Questo è ciò che è successo sabato scorso alla Pinacoteca di Vasto. Fautrice di questa buona riuscita, l'associazione no profit "Il Golfo delle idee" che ha organizzato la manifestazione "Mamma forever", in onore della festa a lei dedicata.

Un bel regalo offerto a tutte le mamme che hanno visto i loro figli cimentarsi con le diverse arti. "Arti che sono divenute, - ha detto la dirigente scolastica del Comprensivo 2, Maria Pia Di Carlo, - ormai settore più sano e inclusivo per i nostri ragazzi". Sì, perché lei è ben orgogliosa di esser stata invitata a quest'evento. "Suoi" sono i coristi (o almeno la maggior parte), "sue" le soliste e le maestre dell'associazione, compreso Maria Di Stefano, di recente scomparsa in un incidente stradale, e ricordata con grande commozione. Insomma, una madre putativa di giovani artisti. Proprio come Anna Bosco, assessore all'Istruzione del Comune, sempre presente alle manifestazioni che riguardano bambini e ragazzi, a caccia di talenti locali. E di talenti vastesi, sabato scorso, ce n'erano sul serio. "Alcuni nostri solisti - ha dichiarato Maria Grazia Pezzuto, presidente del Golfo delle idee e maestra della primaria Ritucci Chinni - hanno superato la prima fase del Tour Music Fest, festival europeo della musica emergente, organizzato da Giulio Rapetti, in arte Mogol. "L'obiettivo di questa manifestazione - ha detto la presidente - è quello di aver riunito tutte le arti: ballo, recitazione e canto".

L'associazione senza scopo di lucro è nata nel 2012 e da oltre cinque anni "ospita" il coro Art Junior, oggi formato da 25 componenti, la maggior parte alunni di scuola primaria. Art Junior vanta una collaborazione assidua con la Banda Piazzolla e ha partecipato, a dicembre 2021, al brano inedito "Natale è - Vasto d'inCanto" di Auro Zelli.

Oltre ai giovani talenti, successo assicurato per Assunta Costantini, maestra della primaria Spataro, che ha raccontato una storia in Kamishibai, letteralmente "dramma di carta", antico metodo giapponese ed efficace strumento per il teatro d'immagine. Con l'ausilio di una valigetta di legno, nella quale ci sono tavole stampate sia davanti sia dietro, il cantastorie anima "da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. Il Kamishibai invita a raccontare e fare teatro, a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. Un teatro che sale in cattedra, usandola come luogo scenico per creare un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico".

La serata è stata organizzata in collaborazione con Loredana Eventi, Studio Danza e patrocinata dal comune di Vasto. Il brano d'apertura, "Apri tutte le porte" di Gianni Morandi, è stato pensato per "dare coraggio e ripartenza - ha concluso Pezzuto - ai più giovani in un periodo storico così complicato e difficile". Nel finale, invece, è stato riprodotto il video "Supermamma" realizzato con Pino Piazzolla e la sua Banda.