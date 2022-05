La Vastese attacca ma fatica a segnare: all’Aragona vince l’Atletico Terme Fiuggi 2-1

VASTO - La Vastese fa la partita ma all'Aragona, nel match valido per la 31ª giornata del girone F di Serie D, vince 2-1 l'Atletico Terme Fiuggi.

Una sconfitta amara per la squadra aragonese, che ha giocato meglio degli ospiti trovando numerose occasioni, ma ancora una volta si è dimostrata poco lucida nel momento di andare a segno.

Biancorossi più volte vicini al gol nel primo tempo, ma il Fiuggi alla prima occasione è passato in vantaggio con Sowe. Il gol non ha demoralizzato i padroni di casa, che hanno continuato ad attaccare.

Nella ripresa D'Adderio ha proposto un assetto molto offensivo inserendo Scafetta al posto di Pierpaoli. Una scelta che ha portato la squadra a concedere ripartenze agli ospiti, che proprio in contropiede hanno beffato la Vastese. A nulla è bastato il gol nel recupero di Scafetta.

Con questa sconfitta la squadra di D'Adderio scivola al 8° posto in classifica abbandonando la zona play-off, distante 2 punti.

CRONACA

D'Adderio deve rinunciare ad Agnello in mezzo al campo a causa di un problema fisico del centrocampista biancorosso, in cabina di regia al suo posto Lenoci. L'assenza del leader della mediana si fa sentire, la Vastese nei primi minuti fatica un po' in fase di possesso, ma l'inizio all'"Aragona" è equilibrato.

Al quarto d'ora prova a farsi vedere la squadra di casa, corner dalla sinistra di Ficara, Stivaletta anticipa tutti sul primo palo, il suo colpo di testa però finisce a lato della porta di Novi. Passano un paio di minuti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Stivaletta, dopo una serie di rimpalli, prova il tiro nei pressi del dischetto, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Rischio per la Vastese al 23°, cross dalla destra del Fiuggi per il terminale offensivo, Ceccacci è bravo a chiudere l'azione avversaria. Risponde subito la squadra di D'Adderio, Ficara servito sulla destra prova la conclusione a giro, anche stavolta il tentativo si spegne sul fondo. Partita piacevole all'"Aragona", quando il cronometro segna 26 minuti di gioco Stivaletta con un cross dalla destra prova a trovare Pierpaoli sul secondo palo, ma la palla è troppo lunga per il centrocampista vastese.

Più Vastese che Fiuggi nei primi 29 minuti di gioco, ma prima della mezz'ora sono gli ospiti a passare in vantaggio; sul rinvio del portiere Flores Heatley spizza di testa per Sowe, che sul centro-destra con un diagonale batte Di Rienzo. Lo svantaggio non demoralizza gli aragonesi, che continuano ad attaccare mancando solo nel momento di battere a rete. Al 35° prodigiosa iniziativa personale di Alonzi, che controlla palla spalle alla porta, si gira, porta palla per tanti metri e una volta arrivato al limite dell'area laziale va al tiro, che viene però murato dalla retroguardia avversaria.

Incredibile occasione per la Vastese al 39°, Alessandro approfitta di un assist involontario avversario, ma in area di rigore perde il tempo per il tiro, sulla sfera arriva Stivaletta che con un rigore in movimento non calibra bene la conclusione e manda alto. Si arriva all'intervallo con la squadra di casa immeritatamente in svantaggio.

Prova a cambiare il corso del match Alonzi a inizio ripresa, l'attaccante vastese a pochi passi dalla porta tenta la conclusione, sulla respinta corta del porta ci riprova ma stavolta il portiere ospite riesce a bloccare. Primo quarto d'ora con poche emozioni, ma Di Filippo e compagni continuano a farsi preferire rispetto al Fiuggi. Al minuto 15 Stivaletta da calcio d'nagolo trova Pierpaoli in area, il giovane biancorosso va al tiro trovando una deviazione avversaria.

Al 17° D'Adderio infoltisce l'attacco inserendo Scafetta al posto di Pierpaoli, Vastese a trazione anteriore alla ricerca del pari. Prova ad alzare il ritmo la squadra di casa, ma finisce anche con il rischiare la beffa, Flores Heatley al 22° approfitta di una deviazione avversaria, in area vastese controlla palla e tenta la rovesciata, la squadra di D'Adderio si salva perché la palla finisce fuori. Passa la mezz'ora della ripresa e Ficara sporca i guantoni di Novi, che mette in angolo.

È una fase di partita in cui la Vastese, riversandosi in avanti, subisce numerose ripartenze avversarie, com'è normale che sia con un assetto molto offensivo. Proprio su una ripartenza avversaria arriva la beffa per la squadra aragonese, Sansone manca l'impatto con la palla in mezzo al campo favorendo la progressione palla al piede solitaria di Flores Heatley, che entrato in area batte a rete trovando il gol del doppio vantaggio.

Quando il match sembrava finito, Scafetta, trovato in area con un cross dalla sinistra, di testa, in mezzo all'area, accorcia le distanze accendendo il finale di gara. È tutta avanti ora la Vastese, Ficara parte al piede dalla corsia di destra, entra in area cercando il centro del campo e poi libera il tiro, un difensore ospite salva quasi sulla linea di porta. È l'ultima emozione del match, amara sconfitta per la Vastese.

IL TABELLINO

Vastese (4-3-3): Di Rienzo; Ceccacci (40' st Marianelli), Di Filippo, Altobelli, Tancredi (32' st Diallo); Stivaletta (40' st Corticchia); Lenoci (32' st Sansone); Pierpaoli (17' st Scafetta); Ficara; Alonzi, Alessandro. Panchina: Di Feo, Allegra, Monza, Pastore. All. D’Adderio

Atletico Terme Fiuggi (4-3-3): Novi; Tajani, Costa, Montesi, Turzo; Rocchi, Palladini (6' st Francia), Lo Duca; Sowe (36' st Tucci), Flores, Prosperini (50' st Cipriani). Panchina: Mejri, Barba, Gallinari, Frabotta. All. Romondini

Arbitro: Di Loreto di Terni

Marcatori: 29' pt Sowe (A); 37' st Flores (A); 48' st Scafetta (V)

Ammoniti: 9' st Novi (A); 21' st Di Filippo (V); 29' st Ficara (V)

31ª GIORNATA SERIE D

Notaresco 0-1 Pineto

Alma Juventus Fano 5-1 Nereto

Castelfidardo 0-1 Trastevere

Chieti 2-0 Aurora Alto Casertano

Sambenedettese 2-0 Montegiorgio

Matese 0-3 Recanatese

Vastese 1-2 Atletico Terme Fiuggi

Castelnuovo Vomano 1-1 Tolentino

Vastogirardi 2-2 Porto d'Ascoli

CLASSIFICA

Recanatese 64

Trastevere 57

Tolentino 55

Atletico Terme Fiuggi 50

Pineto 48

Sambenedettese 48

Porto d'Ascoli 47

Vastese 46

Chieti 46

Notaresco 43

Matese 42

Castelnuovo 42

Alma Juventus Fano 41

Vastogirardi 41

Montegiorgio 40

Castelfidardo 34

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 7