Seconda Categoria: bomber Pianese evita la 3ª sconfitta di fila del Vasto United

VASTO - Cala il sipario anche sulla regular season del campionato di Seconda Categoria. Nella 26ª e ultima giornata il Vasto United, già sicuro di dover disputare i play-out, ha evitato la 3ª sconfitta consecutiva pareggiando 1-1 a San Buono. Ancora una volta a finire nel tabellino per la squadra di Ascatigno è bomber Pianese, che si è così portato a 16 gol chiudendo la regular season da vice-capocannoniere del campionato, a una lunghezza da Di Toro dell'Altinese.

La Virtus Vasto, che settimana scorsa ha festeggiato la salvezza matematica, ha perso 3-0 a Celenza sul Trigno; una sconfitta che riporta definitivamente i biancorossi al 10° posto, ma la cospicua distanza con la 13ª classificata permette loro di evitare gli spareggi.

Si delinea così il quadro definitivo. Draghi San Luca in Prima Categoria, Unione Sportiva Gissi, Casalanguida, Torrebruna e Altinese ai play-off, Atletico Roccascalegna retrocesso in Terza Categoria e San Buono che affronterà in trasferta , nella finale play-out, la perdente della semifinale tra Vasto United e Villa Santa Maria.

26ª GIORNATA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Altinese 2-1 Casalanguida

Atletico Roccascalegna 1-2 Torrebruna

Odorisiana 0-3 Unione Sportiva Gissi

San Buono 1-1 Vasto United

Trigno Celenza 3-0 Virtus Vasto

Villa Santa Maria 3-2 Montazzoli

Virtus Rocca San Giovanni 3-1 Draghi San Luca

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Draghi San Luca 51

Unione Sportiva Gissi 47

Casalunguida 44

Torrebruna 44

Altinese 43

Trigno Celenza 42

Odorisiana 41

Virtus Rocca San Giovanni 34

Montazzoli 34

Virtus Vasto 33

Vasto United 27

Villa Santa Maria 27

San Buono 21

Atletico Roccascalegna 8