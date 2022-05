Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - È una super domenica quella ci attende oggi. La Vastese sarà impegnata in un'altra sfida molto importante per l'accesso ai play-off, all'Aragona arriverà l'Atletico Terme Fiuggi, 4° in classifica con un solo punto in più della squadra di D'Adderio. Si chiuderà anche la regular season del campionato di Eccellenza e di Seconda Categoria.

Questa, però, sarà una domenica interessante anche per ciò che concerne i settori giovanili, sia nel calcio che nel futsal.

CALCIO

Serie D, girone F: Vastese-Atletico Terme Fiuggi (ore 16:00; Stadio Aragona di Vasto)

Eccellenza: Bacigalupo Vasto Marina-Renato Curi Angolana (ore 15:00; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Eccellenza: Montesilvano-Lanciano (ore 15:00; Stadio Comunale Caprarese di Spoltore)

Eccellenza: Virtus Cupello-Casalbordino (ore 15:00; Stadio Comunale di Cupello)

Seconda categoria, girone F: San Buono-Vasto United (ore 16:30; Stadio Comunale di San Buono)

Seconda categoria, girone F: Trigno Celenza-Virtus Vasto (ore 16:30; Stadio Comunale di Celenza sul Trigno)

BASKET

Serie D: Basket Ball Teramo-MB Azzurra Lanciano (ore 19:00; Palestra San Gabriele di Teramo)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi regionali U14, girone unico: Bacigalupo Vasto Marina U14-Villa 2015 U14 (ore 10:00; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone A (Promozione): Ortona U15-Sambuceto U15 (ore 10:00; Stadio Comunale di Ortona)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone B (Promozione): Francavilla U15-Sporting San Salvo U15 (ore 10:00; Antistadio Valle Anzuca di Francavilla)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Aquilotti San Salvo U15-PGS Vigor Don Bosco U15 (ore 10:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Cupello U15-Union Fossacesia U15 (ore 10:30; Stadio Comunale di Cupello)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Vasto U15-Atessa U15 (ore 09:45; Campo San Paolo di Vasto)

Allievi regionali U17, titolo regionale (semifinale play-off, andata): Virtus Vasto U17-Bacigalupo Vasto Marina U17 (ore 12:00; Campo San Paolo di Vasto)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Union Fossacesia U17-Aquilotti San Salvo U17 (ore 10:30; Stadio Comunale di Fossacesia)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, semifinale play-off (ritorno): River Chieti '65 C5 U15-Futsal Vasto C5 U15 (ore 11:00; ADSU EuroCalcetto di Chieti)

Under 15 regionale, semifinale play-off (ritorno): Vigor Lanciano C5 U15-Futsal Celano C5 U15 (ore 10:30; Palasport Bucchianico)

Under 19 regionale, girone unico: Vigor Lanciano C5 U19-Futsal Celano C5 U19 (ore 12:30; Palasport Fossacesia)

Under 19 regionale, girone unico: Futsal Vasto C5 U19-La Fenice C5 U19 (ore 17:00; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

DANIELA SABATINO (CALCIO FEMMINILE)

Serie A: Pomigliano-Fiorentina (ore 14:30; Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano D'Arco)

ALESSIA STIVALETTA (CALCIO FEMMINILE)

Serie C femminile, girone C: Rever Roma-Chieti Femminile (ore 15:30; Stadio Di Bisceglie di Roma)