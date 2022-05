Il Futsal Vasto Under 19 festeggia il "doblete" Coppa-titolo regionale con un 4-1 a La Fenice

VASTO - A quanto pare La Fenice porta fortuna all'Under 19 del Futsal Vasto. La squadra di mister Giacomucci, dopo aver vinto la Coppa d'Abruzzo proprio contro i marsicani, nella seconda sfida in due settimane contro di essi si ritrova ancora a fare festa, stavolta per il titolo regionale.

Intorno alle 14, grazie alla vittoria per 5-2 della Vigor Lanciano sul Futsal Celano, 2° in classifica, i biancorossi, prima ancora di scendere in campo, hanno ottenuto la certezza matematica della vittoria del campionato. Allora la sfida contro La Fenice è diventata l'occasione per celebrare un fantastico "doblete" che afferma Borgia e compagni come i migliori della propria categoria a livello regionale.

Il giovane Futsal Vasto ha festeggiato come meglio non poteva, con un netto 4-1 che porta a 10 le vittorie su 11 partite giocate (nell'unica gara non vinta i biancorossi hanno pareggiato). Jari Notarangelo, Matteo Coppola e Joao Pedro hanno portato la squadra sul 3-0, poi gli ospiti nel finale hanno accorciato le distanze ma prima del triplice fischio Notarangelo si è tolto la soddisfazione di siglare la sua doppietta personale con un tiro dalla propria porta.

Questa doppia vittoria non cancella di certo la delusione ancora fresca della retrocessione in Serie C2 della prima squadra ma segna il punto da cui ripartire. L'Under 19 a più riprese ha dimostrato di essere un gruppo unito e talentuoso e ha tutte le carte in regola per aiutare la prima squadra a risollevarsi.