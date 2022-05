Futsal Under 15 regionale: Vigor Lanciano in finale, per il Vasto finisce la corsa al titolo

LANCIANO - Nel momento decisivo l'Under 15 della Vigor Lanciano ha tirato fuori tutta la propria forza strappando il pass per la finale, valida per il titolo regionale di categoria. I frentani, dopo il 7-6 dell'andata a favore del Futsal Celano, nel ritorno della semifinale play-off non hanno solo rimontano il gol di svantaggio ma anche dominato vincendo la sfida con un netto 9-1.

Sugli scudi la stellina della squadra allenata da Christian Cavallo, Mattia Annibale, autore di ben 6 reti che gli valgono senza alcun dubbio il premio di MVP del match. Il 10 gialloblù arriva così a 44 gol messi a segno in campionato in questa stagione, 36 nella regular season e 8 finora ai play-off, nessuno tra i due gironi ha fatto meglio. È la dimostrazione di come Annibale, che quest'anno ha già fatto qualche presenza con l'Under 17, sia un autentico talento. Le altre tre marcature portano le firme di Francesco Cotelessa, Ruben Fiadone e Marco Urbisci, ques'ultimo al 5° gol in tre partite dopo la tripletta dell'andata e il gol in finale di Coppa Abruzzo.

La Vigor Lanciano troverà in finale il River Chieti '65, non ce l'ha fatta infatti il Futsal Vasto. Dopo aver perso 6-1 all'andata, i biancorossi sono usciti ancora sconfitti, il 15-4 finale ha messo una volta di più in mostra la superiorità dei teatini. Tra le fila vastesi c'è stata gloria per Alessandro Stivaletta, che con una doppietta ha concluso il campionato a quota 16 gol, Antonio Bozzelli e Michele Cupaioli.

L'atto conclusivo vedrà dunque protagoniste Vigor Lanciano e River Chieti '65, proprio le due squadre che nella regular season hanno vinto i rispettivi gironi.