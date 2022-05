Dopo due anni di stop il Gonfalone di Vasto è tornato a Bari

VASTO - Dopo due anni di stop il Gonfalone della Città del Vasto è tornato a Bari per la festa di San Nicola. Anche l'assessore Anna Bosco ha raggiunto il capoluogo pugliese, città gemellata con Vasto dal 2019, per un forte legame basato fondamentalmente per l'antica devozione a San Nicola, fonte di una viva rete di gruppi di preghiera, che negli anni hanno promosso pellegrinaggi a piedi.

L'assessore Anna Bosco per l'occasione ha partecipato alla S.Messa e alla processione ed ha incontrato il sindaco Antonio Decaro e tanti pellegrini vastesi che dalla settimana scorsa sono partiti per raggiungere Bari.