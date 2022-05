Castiglione Messer Marino, demolito e ricostruito muro pericolante in Via Matteotti

CASTIGLIONE MESSER MARINO - E' stato demolito e poi ricostruito il muro pericolante in Via Matteotti (C.da Padulo).

Al fine di garantire la sicurezza della strada sottostante e l'accesso alle abitazioni adiacenti, sono istati effettuati i lavori di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento in cemento armato sito in Via Matteotti.

L'intervento si è reso necessario per garantire maggiore sicurezza nel centro abitato, e prevede la ricostruzione integrale del muro di contenimento e anche la realizzazione di un'area verde adibita a parcheggio.