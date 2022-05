Vasto, riprendono i lavori di rifacimento della pavimentazione della Loggia Amblingh

VASTO - Sono ripresi ieri i lavori per la pavimentazione della Loggia Amblingh. L'area interessata dall'intervento è stata riaperta la scorsa estate per evitare di tenere il cantiere aperto nel periodo in cui la zona è maggiormente frequentata.

"Sono molto soddisfatto di poter restituire presto alla città - ha detto il sindaco Francesco Menna - una delle zone più belle e caratteristiche di Vasto, molto amata dai residenti e apprezzata dai vacanzieri".

"Il ritardo nell'erogazione dei fondi per realizzare i lavori - ha chiarito l'assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante - e le difficoltà nel reperire i mattoncini per la pavimentazione hanno determinato la mancata ripresa dell'intervento. Grazie ai lavori riavviati sarà possibile completare la pavimentazione e procedere con il consolidamento".