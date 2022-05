San Salvo, Mariotti per una rinascita culturale della città

SAN SALVO - "L'amministrazione comunale dovrà creare le condizioni attraverso iniziative adeguate a valorizzare le risorse culturali e i talenti presenti a San Salvo", dichiara il candidato sindaco, Giovanni Mariotti. "Sarà mia cura rilanciare il ruolo di San Salvo - continua - nel campo dello spettacolo, della musica, delle arti e del sapere. Se sarò eletto sindaco, una tra le prime iniziative che assumerò sarà quella di istituire una consulta delle associazioni culturali e aprire la sala di incisioni e registrazione che è pronta da anni senza essere utilizzata".

Mariotti si adopererà per completare il teatro attraverso il reperimento di fondi europei senza incidere sul bilancio comunale al fine di avere un luogo per produrre cultura.

"Continueremo a lavorare - fa sapere in una nota - per riportare alla luce la storia della nostra città e a valorizzare i musei cittadini. Istituiremo un festival internazionale dei murales per rendere più accogliente e attraente la nostra città".

"Sarà mia cura far tornare a vivere il cinema con rassegne varie e la biblioteca comunale sarà potenziata con l'acquisto di nuovi volumi e iniziative specifiche". Il centro culturale diventerà la casa di tutte le associazioni che produrranno cultura. Il mio impegno - conclude Mariotti - insieme al movimento politico che mi sostiene, sarà quello di lavorare per una nuova nascita culturale di San Salvo".