San Salvo, Marcovecchio: «De Nicolis persona giusta per guidare la città»

SAN SALVO - Si è tenuto presso l'Hotel Acquario a Vasto Marina l'incontro con Emanuela De Nicolis, candidato sindaco di San Salvo, organizzato dal Consigliere regionale Manuele Marcovecchio.

"Metteremo tutto il nostro impegno per dare continuità a San Salvo e al territorio. Abbiamo bisogno di persone che con responsabilità e maturità sappiano governare una città come San Salvo – ha spiegato Marcovecchio -. Emanuela è una persona garbata, coraggiosa e determinata. È la persona giusta per la città di San Salvo. A lei auguro un grande in bocca al lupo, al di là del risultato quando si riesce a conquistare il sorriso di tanti amici, così come questa sera, è già una prima vittoria. Ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato all'incontro."

"Un buon amministratore – ha affermato De Nicolis - deve saper fare squadra per il bene del territorio, dialogare non solo con i Comuni limitrofi, ma anche con gli enti sovracomunali. Ringrazio Manuele, che dimostra quotidianamente di essere al servizio del territorio, per aver organizzato quest'incontro. Sono onorata di aver fatto parte di un'amministrazione comunale che negli ultimi dieci anni è stata davvero incisiva per lo sviluppo di San Salvo. Oggi non ci possiamo permettere di tornare indietro nel tempo. Tante saranno le sfide da portare avanti nei prossimi cinque anni."