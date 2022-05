Monteodorisio: Giangiacomo e Boschetti ufficializzano il loro ingresso in FDI - VIDEO

MONTEODORISIO - Sono stati ufficializzati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Monteodorisio presso l'Auditorium Sordello da Goito, i nuovi ingressi in Fratelli d'Italia del Vastese.

Ad entrare nelle fila del partito della Meloni, come preannunciato da indiscrezioni, sono Guido Giangiacomo, consigliere provinciale del centrodestra e comunale nella lista civica Vasto al Futuro e Tommaso Boschetti, consigliere comunale di Cupello, anche lui proveniente da una lista civica.

Presenti al tavolo della conferenza amministratori locali, provinciali e regionali di Fratelli d'Italia: il segretario regionale Etelwardo Sigismondi, il vicecoordinatore provinciale e coordinatore del Vastese Francesco Prospero, il presidente del Consiglio comunale di Cupello Filippo D'Angelo, il consigliere comunale di Vasto Vincenzo Suriani ed il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio.

E anche la sezione vastese di FDI accoglie "con entusiasmo la scelta del consigliere comunale e provinciale Guido Giangiacomo di proseguire il suo percorso politico in maniera piú stretta con il partito di Giorgia Meloni - si legge in un comunicato -. Stima e condivisione del lavoro nel territorio ci hanno fatto avvicinare e scoprire nel tempo numerose affinitá e innumerevoli piani di incontro umano e politico. Fratelli d'Italia cresce cosí in termini di consenso e di gruppo perché ha costruito nel tempo un percorso virtuoso che, quando viene riconosciuto da personalitá come Guido, inorgoglisce la classe dirigente, i candidati della lista di FdI alle ultime comunali, e ci stimola ad andare avanti. Rispettosi del percorso politico di Guido, rivendichiamo nel centrodestra una maggiore capacitá attrattiva rispetto agli altri partiti, per la chiarezza delle scelte e per la coerenza, cosa ancora piú difficile da mantenere quando si sta con orgoglio all'opposizione".



Nel VIDEO che segue Giangiacomo e Boschetti rivelano le motivazioni del loro ingresso in Fratelli d'Italia, ingresso accolto con entusiasmo da Sigismondi e Prospero.