Castiglione Messer Marino, riqualificazione e realizzazione percorsi pedonali nella Pineta comunale

CASTIGLIONE MESSER MARINO - L' Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento per la manutenzione del verde pubblico, arredo urbano, attrezzature ludiche, ristrutturazione e implementazione dell' area giochi all'interno della Pineta Comunale e per il ripristino del percorso pedonale con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare la Pineta, che rappresenta un polmone verde di notevole importanza per la città e necessitante di opere finalizzate a migliorarne la fruibilità e la sicurezza soprattutto per i più piccoli.

Inoltre, contestualmente si sta procedendo alla pulizia del sottobosco e sterpaglie nell'area interessata per garantire una maggiore sicurezza contro eventuali incendi all'interno del centro abitato.