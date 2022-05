Vasto, installate altre 4 telecamere a lettura targa all’ingresso e all’uscita della città

VASTO - "La videosorveglianza in città è stata dotata di ulteriori quattro telecamere a lettura targa per il monitoraggio dell’intero territorio di ingresso e uscita dalla città. Gli strumenti sono stati acquistati grazie ai fondi di un bando che prevedeva risorse per la prevenzione di reati, vinto dal Comune di Vasto", lo annuncia in un comunicato l'amministrazione.

Grazie a questa nuova tecnologia, che anticipa un altro importante investimento su finanziamento parziale del ministero dell’Interno, "dotare la nostra città - prosegue la nota - di altre 40 telecamere a lettura targa, è possibile offrire un ulteriore, fondamentale, strumento d’indagine alle Forze dell’Ordine. Le particolari telecamere sono a tecnologia OCR, che, grazie a complessi algoritmi, riconoscono il passaggio di un veicolo motorizzato, ne individuano la targa ed effettuano fotogramma della stessa, con conseguente rilevamento alfanumerico e trasformazione in metadati, formando una banca dati dei veicoli transitati in quel tratto di strada".

"L’implementazione con tali telecamere- di prossima realizzazione - offrirà il collegamento con la banca dati SDI del ministero dell’Interno, che permetterà alla Polizia locale la rilevazione delle auto che transitano con revisione e assicurazione RCA non in regola, oltre alla rilevazione dei transiti ai fini d’indagine e prevenzione reati da parte della Forze dell’Ordine. La tecnologia sta diventando sempre più utile e funzionale nella gestione della città e siamo soddisfatti - ha detto il sindaco Francesco Menna - di riuscire ad attrarre risorse sul territorio per implementare il sistema di video-sorveglianza e scovare eventuali irregolarità o reati”.

“Un ulteriore investimento dell’Amministrazione Comunale - ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Carlo Della Penna - per la tutela del patrimonio comunale e per la sicurezza dei cittadini vastesi, nonché la volontà di potenziare la videosorveglianza cittadina che - dal 2015 - fornisce quotidianamente alla Polizia Locale e Forze dell’Ordine, uno strumento fondamentale ai fini delle indagini di Polizia giudiziaria, prevenzione dei reati, supporto alla risoluzione dei sinistri stradali e repressione delle pericolose violazioni del codice della strada”.