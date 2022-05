Tufillo, domenica 15 escursione sul sentiero dedicato al compianto Maurizio Salvatore

TUFILLO - Domenica 15 maggio l'Associazione "Maurizio Salvatore" organizza un'escursione naturalistica sul sentiero che porta lo stesso nome della Onlus di Tufillo, in memoria del compianto ciclista-amico di avventura, dai modi gentili e dalla straordinaria capacità di donarsi agli altri.

Ritrovo alle ore 8 al distributore Ip sulla Trignina per giungere a Tufillo alle ore 11 e visitare il centro storico del borgo. Alle 12,30 comincia il percorso breve dalla piazza principale del paese e l'arrivo è previsto dopo un'ora all'area pic-nic, sotto il monte Farano per fare una pausa ristoro, organizzata dalla stessa associazione, al costo di 10 euro. In caso di pioggia il pranzo al sacco sarà consumato nell'ex frantoio. Altri dettagli sulla difficoltà dei percorsi e sull'acquisto dei biglietti si possono consultare sul sito dell'associazione.

Le iscrizioni possono essere effettuate entro venerdì 13. Il costo dell'assicurazione per i non soci Cai è di 12 euro ciascuno.

L'evento è patrocinato dal Comune di Tufillo e dal Club alpino italiano, sezione di Vasto.