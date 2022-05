San Salvo, la bandiera blu si colora d’argento: 25 anni di qualità ambientale e mare pulito

SAN SALVO - “Siamo stati invitati a collegarci alla conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2022. Anche quest’anno la comunicazione ufficiale avverrà in maniera remota. Per noi sarà una Bandiera Blu colorata d’argento perché per la venticinquesima volta la Fee Italia l'assegnerà al nostro litorale. Un riconoscimento per la qualità ambientale e delle nostre acque marine, l’ennesimo riconoscimento al nostro lungomare, che anche quest’anno ha superato tutti i severi requisiti richiesti”. Ad affermarlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che martedì prossimo, 10 maggio, sarà in collegamento con la Fee Italia per conoscere le località italiane che nel 2022 potranno fregiarsi del prezioso vessillo azzurro, con tutto il suo valore per la promozione dell'intero comparto turistico.