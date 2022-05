San Salvo, l’Arta Abruzzo: "Acque di balneazione eccellenti"

SAN SALVO - Acque di balneazione eccellenti alla fine di aprile nei tre punti di prelievo effettuati dall’Arta Abruzzo sul litorale di San Salvo.

“Ad attestarlo i rapporti di prova che ci sono stati comunicati dalla dirigente dell’Arta Abruzzo – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – che attestano come acque di balneazione sono eccellenti. Risultato delle buone pratiche ambientali e dell’efficiente servizio di depurazione delle acque attraverso gli impianti attivi di Arap Servizi. Un buon auspicio per tutti gli operatori del settore in vista dell’inizio della prossima stagione estiva”.

Il sindaco evidenzia come il lungomare di San Salvo rispetti tutti i severi parametri ambientali previsti nell’assegnazione della Bandiera Blu tanto che il prossimo 10 maggio ci sarà la comunicazione ufficiale della consegna per San Salvo del venticinquesimo vessillo assegnato dalla Fee Italia.