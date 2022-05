San Salvo, «Consapevole del privilegio di essere stato al servizio della città»

SAN SALVO - "L'appuntamento elettorale del 12 giugno è vicino. Non sarà una data qualunque. La scelta che compiremo quel giorno influirà come non mai sul nostro futuro e su quello della nostra San Salvo", a dirlo è Tonino Marcello, candidato di Azione Politica a San Salvo, che in una nota chiarisce le ragioni della sua candidatura.

"Dopo aver maturato anni di esperienza politica - continua Marcello - è stata proprio la consapevolezza dell'importanza e del privilegio che ha rappresentato per me essere al servizio della città a spingermi a ricandidarmi. San Salvo ha bisogno di persone che sappiano guardare oltre quei personalismi che alcuni signori volevano imporre e che possono e devono essere superati con ogni logica di buon senso, condivisione delle idee e ascolto. 'Fai la tua scelta consapevole' non deve essere solo uno slogan, ma una realtà. Torno quindi, con piacere, a chiedere la vostra fiducia insieme ad un gruppo forte, come quello di Fabio Travaglini, radicato sul territorio, ma soprattutto in grado di costruire il futuro di una città per il bene della collettività. Un gruppo – evidenzia Marcello - che continuerà nelle prossime settimane a condividere con voi idee e proposte per San Salvo attraverso un'attenta attività di programmazione."