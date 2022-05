La Aumatech di San Salvo sale sul podio del JEC Innovation Award a Parigi

SAN SALVO - Si è svolta a Parigi la finale del JEC Innovation Award edizione 2022, il concorso che premia le soluzioni più innovative dei materiali compositi.

A concorrere anche la Aumatech, l'azienda con sede a San Salvo fondata nel 2011 da Marco Monaco, Luigi Ciancaglini e Luigi Tereo, tutti e tre con esperienza ventennale nella progettazione e costruzione di macchine per l’industria automobilistica.



L'Aumetech è stata in lizza per la categoria Equipment&Machinery con il suo macchinario per il test idrostatico in continuo chiamato Hydrocontest, oggetto di brevetto internazionale.

La competizione dei tre finalisti ha visto prevalere la società tedesca Fibraworks, mentre Aumatech si è accomodata al suo fianco sul podio.



"Questo risultato premia gli sforzi di Ricerca&Sviluppo di Aumatech, capace di distinguersi anche sui più sfidanti palcoscenici internazionali - commenta Marco Monaco, tra i fondatori dell'azienda -. Un grazie agli organizzatori del concorso e ai membri della giuria internazionale per aver scelto Aumatech tra i finalisti. Ed un grazie a tutti i collaboratori che ogni giorno contribuiscono ad affrontare sfide con alto contenuto tecnologico".