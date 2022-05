Giovanissimi regionali: la Virtus Vasto si prende il derby con la PGS e consolida il primato

VASTO - Il derby vastese del girone I dei Giovanissimi Regionali valido per la Coppa Abruzzo tra la Virtus Vasto e la PGS Vigor Don Bosco se lo aggiudicano i biancorossi.

Al Campo San Paolo la squadra di Anzivino ha letteralmente dominato trovando un successo fondamentale per il prosieguo di questa fase del campionato grazie alle doppiette di Alfonso Ventrella e Emanuele Di Fonzo, entrambi saliti a quota 6 gol in questa seconda parte del torneo, e alle reti di Alessio Esposito e Tomeo; per la PGS a segno Samuele Zurlino.

Questa vittoria permette ai biancorossi di allungare sulla 2ª in classifica, Aquilotti San Salvo, battuta nettamente a Fossacesia (6-1 il finale). Per i sansalvesi, andati in gol con Diego De Risio, sono ora tre le partite consecutive senza vittoria; la Virtus Vasto ringrazia perché vede la qualificazione alle semifinali ad un passo grazie ai 6 punti di vantaggio a tre giornate dal termine.

Ennesima sconfitta per la Virtus Cupello, che ad Atessa perde 2-0 rimanendo sempre a 0 alla voce punti.

GIRONE I - COPPA ABRUZZO (7ª GIORNATA)

Atessa U15 2-0 Virtus Cupello U15

Union Fossacesia U15 6-1 Aquilotti San Salvo U15

Virtus Vasto U15 6-1 PGS Vigor Don Bosco U15

CLASSIFICA

Virtus Vasto U15 19

Aquilotti San Salvo U15 13

PGS Vigor Don Bosco U15 10

Union Fossacesia U15 9

Atessa U15 8

Virtus Cupello U15 0