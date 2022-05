Casalbordino, Giordano Di Pasquale convocato nella Rappresentativa Juniores U19

CASALBORDINO - Grande soddisfazione in casa Casalbordino per la convocazione di Giordano Di Pasquale, che martedì prossimo diventerà maggiorenne, nella Rappresentativa calcistica abruzzese Juniores Under 19. Per il difensore giallorosso non si tratta di un vero e proprio regalo in anticipo per il 18° compleanno, piuttosto di un'importante conferma dal momento che negli ultimi mesi il suo nome è comparso numerose volte nella lista dei convocati della Rappresentativa Juniores Under 19.

Di Pasquale sarà impegnato mercoledì 11 maggio in un'amichevole, che si disputerà al Campo "V. Zappacosta" di Manoppello, contro la Rappresentativa Abruzzo Allievi Under 17, affrontando fra gli altri un altro tesserato del club casalese, il centrocampista classe 2005 Andrea Marocco. Non solo perché sono stati chiamati nella selezione Under 17 anche tre giocatori della Virtus Vasto, Giuseppe Caterino (difensore classe 2005), Jacopo Majo (centrocampista classe 2005) e Angelo Preta (difensore classe 2005), e altrettanti della Bacigalupo Vasto Marina, ovvero Nicolò Lemme (attaccante classe 2005), Daniele Priori (difensore classe 2005) e Claudio Vespasiano (centrocampista classe 2005).

Se le convocazioni dei giovani calciatori di Virtus Vasto e Bacigalupo si devono anche ai brillanti risultati di squadra - le due squadre si affronteranno nella semifinale Allievi regionali domenica prossima - per il Casalbordino il riconoscimento al lavoro a livello di settore giovanile è più grande considerato che le proprie selezioni stanno un po' faticando nei rispettivi campionati di appartenenza.