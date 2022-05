Vasto. Sasi, "premiata ancora una volta l’inefficienza di Basterebbe"

VASTO - "Non sono bastate le ripetute estati di carenza idrica, i rincari delle bollette e le onerose sanzioni irrogate dall'antitrust a difesa degli utenti. Il centrosinistra premia ancora la meritevole solerzia del suo storico Committente elettorale, che nel 2016 promosse la campagna del sindaco Francesco Menna. È così che il sign. Basterebbe resta confermato come presidente della nostra operosa Sasi, e con lui entra nel cda anche la consorte di un noto esponente politico locale rimasto fuori dal consiglio comunale dopo le ultime consultazioni elettorali". A dichiararlo in un comunicato congiunto sono i consiglieri comunali d'opposizione Francesco Prospero (FDI), Vincenzo Suriani (FDI), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (FI) e Giuseppe Soria (Lega).

"Legittimo allora ogni ragionevole dubbio a seguito di queste scelte, che sembrano essere funzionali alle logiche politiche del centrosinistra. Questo cda - continuano - appare infatti soltanto strumentale alla regolamentazione dei rapporti interni al centrosinistra, che punta a mantenere stabili i suoi equilibri. Uno spregio agli utenti, che porterà i cittadini vastesi a patire ancora i disagi di un'altra estate a secco di acqua e di autobotti. Ci aspettavano qualcosa di più anche dagli amici del centrodestra che, con maggiore convinzione e organizzazione, avrebbero potuto contrapporre, alla lista di Gianfranco Basterebbe, un'unica lista all'insegna della discontinuità che avrebbe intercettato il voto di molti sindaci delusi dalla gestione della Sasi.

L'acqua è una risorsa indispensabile, il bene più prezioso. Serve allora una gestione irreprensibile e coscienziosa, che riporti l'acqua al completo servizio dei cittadini. Perché l'acqua è di tutti, e non può continuare ad irrorare soltanto gli interessi di una politica autoreferenziale. Non ci sono più alibi per chi, come Menna, con il suo voto importante, ha riconfermato lo status quo penalizzante per il nostro territorio. I cittadini Vastesi, pertanto, sanno chi dovranno ringraziare quando, la prossima estate, avranno i rubinetti a secco".