San Salvo: svaligiano una cassaforte e provano un secondo colpo, ma il tentativo fallisce

SAN SALVO - Hanno messo a segno un colpo, ma per fortuna il secondo non è stato portato a termine. E' successo a San Salvo, la notte scorsa.

Dei ladri sono entrati in un'abitazione riuscendo a scassinarne la cassaforte e a portare via il contenuto. Subito dopo hanno tentato un ulteriore colpo in un'altra casa, ma fortunatamente sono stati disturbati e quindi sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Sui due episodi sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri della locale Stazione.