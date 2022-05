San Salvo, Comune: riqualifichiamo il quartiere Icea

SAN SALVO - Domani, venerdì 6 maggio, alle ore 19 in piazza Abruzzo, sarà presentato il progetto di riqualificazione del quartiere Icea per un intervento di circa un milione e mezzo di euro. Ad annunciarlo il sindaco, Tiziana Magnacca, e l’assessore alla Manutenzione, Giancarlo Lippis.

Un progetto che arriva dopo decenni dalla creazione del quartiere Icea e realizzato con risorse derivanti dalla vendita del terreno di via Trignina, alle quali si aggiungono quelle recuperate con le economie operate in bilancio.

Il sindaco Magnacca evidenzia che il nuovo e ambizioso intervento riguarderà l’intero quartiere Icea «partendo dalle aree verdi, che saranno destinate alle attività dei bambini e dei giovani, con la riqualificazione delle piazze Sardegna e Abruzzo, oltre al rifacimento degli asfalti, con l’installazione di campi di calcetto, pallavolo, tennis e basket».

In caso di pioggia l'incontro si svolgerà nella palestra della scuola primaria "Le Marinelle".