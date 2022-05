Gissi, "mandria" di cinghiali in contrada Peschiola - VIDEO

GISSI - E' arrivata in redazione la segnalazione di un nostro lettore, che nella serata di oggi ha filmato una "mandria" di cinghiali in contrada Peschiola, a Gissi.

Pubblichiamo il video, a testimonianza del fatto che persiste il problema degli ungolati nel Vastese. Un ipotetico pericolo per l'uomo, ma soprattutto per l'agricoltura, come lamentano tanti agricoltori del Vastese.