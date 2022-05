Vasto, torna la Notte Nazionale dei Licei Classici

VASTO - VIll edizione della Notte Nazionale dei Licei Classici. Nata da un'idea del prof. Rocco Schembra, docente di latino e greco del liceo classico di Acireale (CT), sostenuta da Ministero delia Pubblica Istruzione, quest'anno si celebrerà venerdi 6 maggio dalle ore 18 in 328 licei classici italiani, che apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica.

Anche quest'anno èstato confermato il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale delle Notte. La NNLC è un modo innovativo di fare scuola che si affianca in modo produttivo e proficuo alla formazione tradizionale. Quest'anno le emozioni sono protagoniste delle performances degli alunni del liceo classico di Vasto: ira, vendetta, rancore, orgoglio, paura insieme a gioia, amore, passione, solidarietà, nostalgia in un caleidoscopio da sempre vivo nell'animo umano. l mondo antico insomma ci insegna che nulla è cambiato e che il liceo classico insegna ancora a far dialogare passato e presente con esiti sorprendenti.