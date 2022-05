Vasto, l’iniziativa del Lions Club: in Municipio un punto di raccolta per gli occhiali usati

VASTO - I nostri cassetti si riempiono di occhiali dimenticati, mentre altrove sono in tanti che ne avrebbero bisogno.

Il Lions Club, facendo da tramite tra chi vuole liberarsi di vecchi occhiali e chi ne ha grande necessità, ha trovato una soluzione con il progetto di Raccolta degli Occhiali usati.

Chiunque voglia liberarsi dei suoi occhiali da sole o da vista, può consegnarli in Municipio, al primo piano, dove è stato allestito un punto raccolta. I volontari del Lions Club si occupano di mettere a nuovo ogni paio di occhiali, sistemandoli se necessario, in modo da prepararli per il loro nuovo proprietario.