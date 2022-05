Vasto, il 10 maggio l’assegnazione delle bandiere blu 2022

VASTO - Il prossimo 10 maggio è in programma, per via telematica, la Conferenza per l'annuncio delle Bandiere Blu 2022. “La bellezza del territorio il mare pulito, i progetti di educazione ambientale ci auguriamo consentiranno - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - ancora una volta, alla bandiera blu, di sventolare sul nostro litorale”.

“Ancora qualche giorno di attesa prima di conoscere - ha detto l’assessore all’Ambiente, Gabriele Barisano - le spiagge che otterranno il prestigioso vessillo. Un riconoscimento internazionale non scontato, che ogni anno viene assegnato alle località turistiche balneari, che soddisfano diversi parametri: dalla qualità ambientale delle acque, alla cura della spiaggia e delle aree circostanti, fino ai servizi per una balneazione sicura”.

“La bandiera blu è un valido strumento di garanzia per la nostra città, ma soprattutto per i vacanzieri. Il riconoscimento FEE non è eterno ma bisogna conquistarlo ogni anno ed è un elemento attrattivo che spinge vari turisti a preferire una località piuttosto che un’altra. Ci auguriamo sia riconosciuta la bandiera blu su ampi tratti della nostra splendida costa” - ha concluso l’assessore al Turismo, Licia Fioravante.