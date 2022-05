San Salvo, Azione Politica: "Pieno appoggio a Travaglini, è la persona giusta per San Salvo"

SAN SALVO - Si terrà domenica 8 maggio alle 19.00, in piazza Papa Giovanni XXIII, il candidato sindaco Fabio Travaglini, insieme alle liste della coalizione, tra cui Azione Politica, incontrerà i cittadini per parlare di idee e proposte per San Salvo.

"Siamo soddisfatti che Travaglini si sia messo a disposizione della nostra città come candidato sindaco, ma soprattutto come uomo e cittadino di una realtà per la quale rappresenterà un valido valore aggiunto attraverso il suo esempio e i suoi valori." Così in una nota il gruppo Azione Politica San Salvo.

"Pieno appoggio al nostro candidato sindaco, con il quale abbiamo fin da subito riscontrato condivisione, partecipazione e rispetto nelle idee e nei progetti futuri per San Salvo grazie ad un grande lavoro di squadra. Travaglini - sostiene il gruppo di Azione Politica - è la persona giusta per San Salvo, insieme a lui siamo certi di portare a casa un grande risultato. Domenica 8 maggio, tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere proposte sostenibili e concrete per la nostra città."