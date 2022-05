Monteodorisio, rendiconto di gestione del 2021: totale per investimenti di 111mila euro

MONTEODORISIO - Il Consiglio Comunale riunito il 27 aprile 2022 ha deliberato la proposta n. 15 relativa al Rendiconto di Gestione del 2021. Il risultato è un avanzo di amministrazione che al netto della parte accantonata e quella vincolata, presenta un totale per investimenti di € 111.767,10.

“Una grande soddisfazione per il gruppo di maggioranza, che dopo anni, senza venir meno a nessun tipo di servizio, è passato dal segno “meno” del 2019 al segno “più” nel 2021 - dichiara il sindaco Catia di Fabio -. Siamo già al lavoro per investire al meglio le somme che saranno a disposizione nel bilancio dell’anno corrente, facendo in primo luogo attenzione all’aumento delle varie utenze”.