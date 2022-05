Monteodorisio, nasce il progetto ispirato alla "Banca del Tempo"

MONTEODORISIO - Inizia un nuovo progetto sociale ispirato ai principi della "Banca del Tempo" per realizzare iniziative rivolte a bambini, ragazzi e adulti con disabilità e bisogni speciali nella comunità.

Il progetto è supportato anche dall'Anffas e si chiama "Il Tuo tempo vale!".

Per candidarsi è necessario contattare il Comune di Monteodorisio per email (comunemonteodorisio@alice.it), oppure per telefono 3204246786.