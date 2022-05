Allievi provinciali: la Vastese vince e sale al 4° posto, poker dell’Ortona a Cupello

VASTO - Dopo la sconfitta in casa della capolista Virtus Castel Frentano, torna a vincere la Vastese Under 17. Nella 18ª giornata del campionato Allievi provinciali, girone Chieti, i giovani biancorossi hanno battuto 2-1 i pari età della Casolana. Al Comunale di Cupello è stata proprio la squadra allenata da Gizzarelli e Cesario a passare in vantaggio con il solito Carmine Carotenuto, che al 20° del primo tempo ha siglato il suo 7° gol stagionale.

Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Zecchillo arrivata nel finale della prima frazione, nella ripresa i vastesi hanno raddoppiato su calcio di rigore, trasformato da Martiniello con uno splendido cucchiaio. Gli ospiti sono poi tornati in partita con il gol del 2-1, ma la Vastese è stata abile a blindare una vittoria molto importante.

Con questo successo la squadra aragonese sale infatti al 4° posto dopo la sconfitta interna della Virtus Cupello contro l'Ortona. I gialloverdi continuano a tenere nel mirino la vetta della classifica, distante due punti, e con il poker rifilato ai rossoblù compiono un altro passo importante. Si è messo ancora in mostra con una doppietta Nuhij Kolloni, 4 gol nelle ultime 3 partite per lui; di Raffaele Di Sipio e Younes Bechchiki le altre reti degli ortonesi, Luigi Di Giacomo (ancora il capocannoniere del campionato) e Lorenzo Passalacqua i marcatori della Virtus Cupello.

Vittoria anche per la PGS Vigor Don Bosco, che batte di misura il Casalbordino con il gol di Luca Galante e lo stacca in classifica, sono ora 4 i punti di distacco tra le due squadre e i vastesi hanno anche una partita in meno. Perde 2-1, in casa, la Virtus Lanciano, sconfitta dal Villa 2015.

18ª GIORNATA ALLIEVI PROVINCIALI (CHIETI-GIRONE UNICO)

Virtus Cupello U17 2-4 Ortona U17

PGS Vigor Don Bosco U17 1-0 Casalbordino U17

Virtus Lanciano U17 1-2 Villa 2015 U17

Val Di Sangro U17 1-2 Virtus Castel Frentano U17

Vastese U17 2-1 Casolana U17

CLASSIFICA

Virtus Castel Frentano U17 30

Villa 2015 U17 29 (una partita in meno)

Ortona U17 28

Vastese U17 23

Virtus Cupello U17 22

Casolana U17 13 (una partita in più)

PGS Vigor Don Bosco U17 11 (una partita in meno)

Casalbordino U17 7

Tollese U17 3

FUORI CLASSIFICA

Val Di Sangro U17 25 (due partite in più)

Virtus Lanciano U17 25 (due partite in più)