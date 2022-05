Vasto, forte degrado in via San Leonardo

VASTO- Versa in forte degrado la situazione della pensilina in via San Leonardo. Il coordinatore cittadino di Azione, Nino Fuiano, ha raccolto le denunce dei diversi residenti della zona, in prossimità della “Madonnina”. Ci sono segni evidenti di deterioramento al limite dell'agibilità, della fruibilità e della sicurezza.

"Lo stato attuale - precisa Fuiano - presenta un manufatto arrugginito per larghi tratti". "La base di cemento - continua - è pericolosa perché presenta cordoli staccati e rotti". Inoltre, la presenza di erba alta invade lo spazio riservato ai pedoni.

"Non è solo una questione di decoro, -aggiunge il coordinatore cittadino- ma è necessario garantire ai residenti la piena utilizzabilità in sicurezza della struttura". Fuiano conclude suggerendo la sostituzione dell'attuale pensilina, la sistemazione dei cordoli che delimitano la zona di attesa dell’autobus e, infine, provvedere allo sfalcio dell’erba.