Vasto: "Dall’Appennino all’Himalaya", immagini e racconti di una vita in montagna

VASTO - Sabato 7 maggio, con inizio alle ore 18,00, nella sala conferenze della sede Cai in via delle Cisterne, si terrà l'incontro “Dall’Appennino all’Himalaya”, immagini e racconti di una vita in montagna, con Stefano Ardito, giornalista, scrittore, fotografo e documentarista. L'incontro è a cura di Pierluigi Valerio.

In questo caso è obbligatoria la prenotazione e all’interno delle Sezioni Cai è obbligatorio indossare la mascherina ffp2.

I Soci Cai hanno la precedenza nelle prenotazioni.