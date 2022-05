Vasto, da oggi nuovamente attiva la cucina della scuola Santa Lucia

VASTO - Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori e tutti gli adempimenti per il plesso della scuola “Santa Lucia”, prescritti dalla competente Asl di Vasto e finalizzati alla riapertura della cucina in sede ed alla realizzazione di un riqualificato spazio a norma ad uso esclusivo del personale alimentarista. Da oggi è riattivata la cucina nel plesso, ed i pasti non dovranno più essere veicolati.

“Ringraziamo per il prezioso intervento il personale dell’Ufficio Servizi del Comune e la società Sagifi+Ep- ha dichiarato l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.

Il Comune di Vasto ha anche partecipato ad un bando del PNRR che qualora finanziato permetterà la realizzazione di un nuovo refettorio nel plesso di Santa Lucia.

“Nei giorni scorsi è stato completato un intervento di ampliamento di un’aula nel plesso della Scuola Media Rossetti, - hanno aggiunto il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco - al fine di trasferire gli studenti che nel corso dell’ emergenza Covid erano stati collocati nell’Aula Magna al piano terra. Si sta intervenendo in questi giorni anche con lo sfalcio dell’erba in tutte le scuole.

Inoltre si stanno realizzando dei nuovi eco punti per la raccolta differenziata nelle scuole e così di seguito negli altri plessi ed installati nuovi cestini colorati ad uso di tutta popolazione scolastica”.