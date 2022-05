Pollutri si abbellisce con "La via degli artisti"

POLLUTRI - La Pro Loco Pollutri APS e il Comune di Pollutri invitano tutti gli amanti dell'Arte in generale a partecipare all'incontro previsto per giovedì 5 maggio alle ore 21:00 presso la Biblioteca comunale, per elaborare un'idea, una proposta, un sogno per Pollutri.

"L'arte nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana che porta a forme di creatività e di espressione estetica".