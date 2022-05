Dal 30 giugno Pos obbligatorio nei negozi: cosa ne pensano i clienti - VIDEO

VASTO - Pagamenti con il Pos, dal 30 giugno 2022 cambia la musica. Per i commercianti e i liberi professionisti che rifiuteranno di riscuotere qualsiasi tipo di importo con la moneta elettronica scatteranno le prime sanzioni.

Il governo guidato da Mario Draghi, infatti, ha deciso di anticipare l’obbligo che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio 2023.

Per cui frasi come "Non ho il Pos", oppure "Oggi non funziona" diventeranno sempre più rare (almeno in teoria).

Come raccontano le persone che Zonalocale ha intervistato, i pagamenti elettronici sono comodi e ormai all’ordine del giorno già per qualsiasi tipo di importo.

Molti i favorevoli all'obbligo, ma qualcuno esprime comunque perplessità e timori per quello che sarà il destino del denaro contante nel prossimo futuro: abbiamo raccolto per voi le opinioni dei clienti.