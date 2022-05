Vasto. Variante alla SS16, Marsilio: «Menna fa pura disinformazione» - VIDEO

L'AQUILA - "La variante alla SS16 non prevede nè gallerie nè viadotti, raccontare il contrario è pura disinformazione ed è grave che a farlo siano i rappresentanti delle istituzioni". Così il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio interviene sull'argomento variante alla SS16 diffondendo un video in cui fa chiarezza sulla posizione della Regione Abruzzo.

"In questi giorni il sindaco di Vasto continua a paventare questa ipotesi che nessuno ha mai approvato, non capisco perché abbia pensato di diffondere in città e sui social un fotomontaggio con un viadotto della Salerno Reggio Calabria messo sopra a Vasto facendo credere che quello sia il progetto dell'Anas e che la Regione lo abbia potuto approvare. E' necessario fare chiarezza - continua -per sgombrare il campo da malintesi: la Regione e il Comune di San Salvo hanno dato parerere favorevole a un progetto di Anas che prevede nel primo tratto la sistemazione della strada nel suo attuale percorso e a seguire la realizzazione di una strada parallela alle spalle della ferrovia che libera la statale 16 da Vasto Marina a San Salvo dal traffico attuale, restituendola ad un uso più consono ad una passeggiata lugnomare per turisti e residenti. Una soluzione che sicuramente porterà beneficio almeno per una parte importante del tracciato e che non prevede nè un viatotto nè una galleria. Raccontare il contrario - conclude Marsilio - è pura disinformazione ed è grave che a farlo siano i rappresentanti delle istituzioni".

