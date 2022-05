Vasto, Il Golfo delle idee torna sul palco con "Mamma forever"

VASTO - Si terrà sabato 7 maggio alle ore 18,30 nella pinacoteca del Palazzo d'Avalos, l'iniziativa "Mamma forever" a cura del coro Art Junior dell'associazione Il Golfo delle idee, in collaborazione con La Banda Piazzolla.

In occasione della Festa della mamma, l'associazione culturale no-profit, nata nel 2012, farà esibire bambini e ragazzi con canti e balli. Nel corso della manifestazione a ingresso libero Assunta Costantini presenterà lo spettacolo teatrale "Storia in kamishibai", letteralmente "dramma di carta", antico metodo giapponese di raccontare storie ai bambini ed efficace strumento per animare personaggi e buffi pupazzi che saltano dai libri per stuzzacare la fantasia di piccoli e grandi.

Sul palco, per la sezione canora, le soliste Chiara Mancaniello, Denise Marzocchetti e Giulia Tinari. Per la danza, invece, balleranno Giorgia Smargiassi, Elena Barbati ed Elisa Colantonio. La direzione coreutica è affidata ad Anna Alekseeva e Maria Teresa Minicucci. L'organizzazione artistica è di Nunzio De Palma mentre Francesco Amoroso curerà il service audio-luci. La serata sarà presentata da Loredana Lammanda e Anna Baiocco.

La serata è patrocinata dal comune di Vasto, in collaborazione con Studio Danza e Loredana Eventi.

"Finalmente - ha detto Maria Grazia Pezzuto, presidente e direttrice artistica dell'evento - i nostri ragazzi si esibiranno serenamente in pubblico dopo due anni di pandemia".